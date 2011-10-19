VBScript задать cookie для метода

Нужно сделать такую же форму как на этом сайте – http://srokredit.ru/proektnoe-sro/raschet-stoimosti-vstuplenija-v-proektnoe-sro/ и интегрировать в html шаблон. Вот здесь весь список пунктов которые нужны – http://www.all-sro.ru/legislation/order_624/building