VBScript задать cookie для метода

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Закрытнет заявок87 просмотров

Tсть метод, который возвращает логин и пароль при авторизации на сайте -нужно задать куки. Подробности ЛС.

14 лет назад
Alexanderwww
Александер 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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