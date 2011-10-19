Нужно сделать пару MySQL запросов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок222 просмотра

Есть база данных. Нужно сделать извлечь из неё определенную часть контента, прогнать через переводчик (рус-англ) и импортнуть обратно.

MySQL
14 лет назад
Bukowina
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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