Сайт знакомств на ZendFr (доработка).

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок188 просмотров

Доработка сайта знакомств на Зенде.

Требуется опытный программист по Зенду для создания функциональных блоков.

(новички и желающие "а вдруг смогу" - мимо ! уже пытались... плачу реальные деньги за реальную оперативную работу)

Доделать:

поиск (стандартный, расширенный)

счетчик пользователей (общий, на сайте)

переписка (исправить ошибку)

фотолента (внедрить обновление посекундное)

вывод статусных пользователей в отдельный блок - с переодическим изменением

голосовалка по каждому пользователю (на три варианта, с подсчётом по каждому варианту общего кол-ва и вывод на анкету)

статусы (3 шт, с разным пакетом настроек и доступа)

конкурс (размещение 3 фото, одного видео, отправка на модерирование, размещение в конкурсе, голосование по принципу "+1 голос", подсчет общего кол-ва голосов, вывод списка участников по убыванию голосов)

настройки

блог каждому пользователю, с возможностью комментирования его статей другими пользователями

статьи - общий раздел статей из блогов пользователей, разделённых по группам

загрузка, редактирование фото по размеру (только в одном альбоме "Мои фото")

обратная связь с админом

Админская часть:

База пользователей (со всеми данными включая анкетные)

- ссылка на анкету

- его переписка (база его общения)

Редактирование всех текстовых страниц (типа «Помощь»,"О проекте", "Знакомство в интернете" и т.д...)

Редактирование данных анкеты

Редактирование данных поиска

- стандартного

- расширенного

Модерирование фотографий пользователей при размещении их в альбоме «Мои фото» (можно разместить/нельзя размещать)

- уведомление на размещение фото пользователем (прямая ссылка на его альбом «Мои фото» с добавленной мигающей новой фоткой, чтобы можно было его идентифицировать)

Модерирование заявок на «Топ 20» (можно учавствовать/нельзя учавствовать)

Обратная связь с пользователями

- анонсы (сообщения, которые рассылаются всем пользователям - рассылка)

- личные сообщения (просто переписка с каждым пользователем)

Модерирование баннеров (вставить/удалить)

Будет помощник в моём лице на самые простые и повторяющиеся работы: создание страниц, вставка ссылок и т.д...

Бюджет и сроки - договорные.

ссылка на сайт - в моём профиле...

знакомимся с сайтом - потом пишем по существу...

14 лет назад
pokota
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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