Сделать правильную кодировку

Здравствуйте!

Есть сайт, на котором установлен скрипт - онлайн-консультант

скрипт работает со всеми браузерами кроме эксплорера

причина неработоспособности скрипта в эксплорере - неправильная кодировка, из-за этого не запускается окно приветствия и т.д.

Необходимо настроить эту самую кодировку на сервере, чтобы скрипт работал со всеми браузерами!