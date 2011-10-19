Редирект со страницы регистрации WordPress

Необходимо сделать редирект, со страницы регистрации на нужную нам страницу. То есть новый пользователь хочет зарегистрироваться на сайте (WordPress), нажимает кнопку регистрация, вводит логин и e-mail, нажимает ОК и вместо страницы с информацией о том что на вашу почту высланы логин и пароль, его перебрасывает на нужную нам страницу (с формой подписки). При этом на его почту, как и положено, письмо с данными о регистрации должно приходить в обычном порядке.