Макеты сверстаны в html+css, требуется интеграция в DLE 9.4 Макеты и подробности в личку... Бюджет не высокий, цены просьба не ломить.
Допилить скрипт
Необходимо изменить существующий скрипт на php/js. Скрипт постит в БД саита на joomla.
С переходом на новую версию были изменёны таблицы в БД. Нужно допилить скрипт для работоспособности с последней версией Joomla.
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