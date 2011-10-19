Допилить скрипт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок207 просмотров

Необходимо изменить существующий скрипт на php/js. Скрипт постит в БД саита на joomla.

С переходом на новую версию были изменёны таблицы в БД. Нужно допилить скрипт для работоспособности с последней версией Joomla.

JavaScriptJoomlaPHP
14 лет назад
Iulius
Юлиус 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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