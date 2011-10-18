Разработка онлайн сервиса.

Добрый день! Требуется создать конструктор и привязать его к шаблонному сайта на joomla . Тематика, идея, функционал конструктора можно посмотреть на сайте образце http://www.tshirtprint.co.uk/ Прикрепляю Тз по-скольку алгоритм подачи информации будет немного ...