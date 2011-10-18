Добрый день! Требуется создать конструктор и привязать его к шаблонному сайта на joomla . Тематика, идея, функционал конструктора можно посмотреть на сайте образце http://www.tshirtprint.co.uk/ Прикрепляю Тз по-скольку алгоритм подачи информации будет немного ...
Разработка онлайн сервиса.
Консультации, доработка и оформление ТЗ для разработки высоконагруженного SaaS сервиса.
Калькуляция стоимости и временных затрат.
Консультации по составу команды и методам разработки.
Желательно Санкт-Петербург.
Руководство и участие в дальнейшей разработке, по итогам ТЗ.
Заявки фрилансеров
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