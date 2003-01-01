Требуется верстка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок185 просмотров

Требуется сверстать psd макет под wordpress. Верстка должна быть валидной, без лишнего кода, кроссбраузерной.

Интересует цена, сроки и примеры ваших работ. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Предложения в личку не присылать!

WordPress
14 лет назад
Serezhik088
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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