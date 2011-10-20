Создание шаблона под Joomal 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок154 просмотра

Требуется сверстать шаблон под joomla 1.5 по готовым psd.

Оплата в webmoney

Joomla
14 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
1 день
Владислав отличный разработчик. Работа была выполнена очень качественно и в короткие сроки. Спасибо за помощь! Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад