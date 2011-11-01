Доработать скрипт публикации писем на DLE 9.3

Идея такова, есть скрипт прикручен к ДЛЕ, суть в получении с почтовика писем и публикация на сайте.

Он работает но иногда получаем чистый лист ( исходник нормальный) иногда битая кодировка, иногда режет половину макета письма. Заставить работать RSS, ну и по мелочам под настроить .

Подробности в личке.