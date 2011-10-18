Создание тизерной биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

Интересует создание тизерной биржи, на подобии medianet.adlabs.ru или teasernet.com.

Интересуют сроки и цены.

Возможно есть готовые решения и наработки?

Тизерная биржа должна иметь полный функционал по отслеживанию трафика, защиты от скликивания и прочие современные навороты по ранжированию новостей, защиты от вредоносных скриптов и т.п.

Если есть уже готовые подобные решения, то рассмотрю вопрос покупки (но обязательно должен быть показан пример)

14 лет назад
shabashim
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад
$5000
20 дней
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПЕРЕД ВАМИ КИДАЛА! 5000$ были выманены под предлогом аванса, рожающей жены и т.п. На выходе был получен не рабочий скрипт. После 6 (!) месяцев вялых попыток доработать его, данный исполнитель заявил, что будет продолжать работу после еще одного финансового вливания. В итоге ни денег ни рабочего скрипта. РАЗВОД НА ДЕНЬГИ И КИДАЛОВО! Допкоммент: Сохранил для истории его комментарий к моему отзыву. Это, для того, чтобы он снова не начал передергивать: http://efluren.ru/click/skrin.gif Хорошо, что признал факт оплаты. А то, через некоторое время сказал бы что это я его кинул - не заплатил. Итак, по порядку: (Человек заказал проект без какого либо ТЗ.) ТЗ с меня не потребовали. Более того, меня всячески убедили что именно то, что мне нужно уже есть, уже где-то там работает и дело будет за малым - установить и настроить для меня. (То есть он захотел биржу, я ему предложил свой вариант, продемонстрировал, после чего обсудили условия оплаты. Он сделал предоплату.) тут все честно (Перевод разделился на 4 этапа, то что он написал про супругу: Это было тогда когда он задерживал третью часть перевода, я его попросил мне требуются деньги на то и то... и что бы он постарался перечислить деньги. Но никак не выманивал.) Задержал? Не выманивал? (Так же в эту сумму я ему сделал тех поддержку на 1 год.) Дело закончилось требованием новых финансовых вливаний. На вопрос, что делать с этим скриптом, ведь он не работает - меня обвинил в том, что не работает он из-за кодировки UTF-8, о которой мы договорились сразу после первого аванса. (После того как я выполнил проект, посыпался ряд доработок, которые предполагали переписать полностью систему.) Выполнил? он так и не работал ни дня. Доработки сводились к исправлению найденных багов. Таких как: иероглифы в почте, наладка статистики, работа рекламного блока и т.п. Более мелкие правки, связанные с удобством администрирования, были потому, что со стороны исполнителя, с самого начала был категоричный запрет вносить изменения в систему. (Кстати после выполнения он меня не выбрал и не написал отзыв, наверное хранил.) То, что я повелся на уговоры, а так же на приятное и обходительное общение, и выплатил весь гонорар, еще не потестив систему, еще не значит что работу принял. Какой отзыв? (Ув. читатели, как вы думаете: если бы человек получил сырой продукт он бы доплачивал остальную сумму? Так а он все выплатил, так как получил нормальный продукт.) Выплатил, о чем теперь жалею. "Нормальный продукт" по идее должен работать (не криво). (Затем он исчез где то на 4 месяца, т.к ему было трудно зарегистрировать персональный аттестат.) Некоторые трудности были, не спорю. Конечно не 4 месяца, да и не исчезал, а был на связи. (Потом он появился и опять вывалил ряд доработок, я пытался ему помочь и все дорабатывал по мере возможности.) Началось активное тестирование системы. Это "потом", было всего лишь через месяц после последнего платежа (не 4). Сразу же стало понятно, что скрипт нерабочий. Именно с тех пор начались вялые попытки привести его в рабочее состояние. (Но потом уже было не выносимо он начинал всячески давить и по времени и количеством доработок, так же грубо беседовал.) Первая же серьезная претензия по вялости работ над недостатками системы была воспринята в штыки и привела к этой ситуации. (После правок, если где то попадался баг, он всячески давил и в конец начал меня оскорблять что я кидок и т.д, хотя после завершения проекта и получения полной суммы, я с ним поддерживал связь 6-7 месяцев и делал всякие доработки, бывало ночами не спал из-за его доработок и он говорит что я кидок.) КИДАЛО! (После этого я ему предложил такой вариант, создаете четкое тз, я его рассмотрю озвучу Вам цену и сроки на доработки, после чего он мне написал такой отзыв.) Ну не наглец? втюхать один нерабочий вариант за 5000$ и иметь наглость попытаться повторить свой фокус. 6-7 месяцев, заслуга моя. Другой бы на моем месте, при таком подходе исполнителя к делу, уже бы через неделю плевался бы. (Не советую с ним вообще работать, либо берите деньги, а в проект не давайте выбрать себя.) Не советую вообще давать деньги вперед этому исполнителю. Да и обращаться к нему.

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HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад