Интересует создание тизерной биржи, на подобии medianet.adlabs.ru или teasernet.com.

Интересуют сроки и цены.

Возможно есть готовые решения и наработки?

Тизерная биржа должна иметь полный функционал по отслеживанию трафика, защиты от скликивания и прочие современные навороты по ранжированию новостей, защиты от вредоносных скриптов и т.п.

Если есть уже готовые подобные решения, то рассмотрю вопрос покупки (но обязательно должен быть показан пример)