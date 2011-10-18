Есть БД: rghost.ru/26060691 В ней запрос "Запрос для кафедры". Этот запрос выводит средний балл всех студентов по данному предмету на данной кафедре. Необходимо сделать запрос "Запрос для кафедры 2", который бы делал то ...
Наполнить магазин на Webassyst с помощью парсера
Наполнить интернет магазин instrument-kupit.ru/ работающий на движке Webassyst с помощью парсера всего около 15 000 товаров копировать с другого сайта вместе с картинками размеры картинок не менять, На картинках сделать водяной знак. При переносе изменить в названиях слова набранные всеми заглавными буквами на слова с большой буквы ("СЛОВО" изменить в "Слово"). При переносе изменить названия картинок сделать оригинальными. На сайте уже есть товары размещенные вручную их дублировать не надо. после добавления товара изменить цены с помощью прайса в Excel индентификатор для товаров артикул.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно разработать калькулятор стоимости окон на JQuery. Пример: http://dws.kz/calcВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Подробное ТЗ во вложении, интересует цена и сроки.Закрыт13 лет назад
- $100
Вот мой сайт http://cash-x.ru Нужно подключить счетчик кликов по баннеру на странице раскрутка сайта. Выполнить нужно быстро и качественно!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть интернет магазин в который требуется внести следующие изменения, вкратце: 1. Поправить отображение категорий и статей 2. Упростить оформление покупки (правка плагина корзины) 3. Разное Подробное ТЗ во вложении. Ждy ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно на JS реализован вот такой вот интересный элемент с прокруткой фото..пример работы http://livedemo00.template-help.com/drupal_34524/Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте, Нужно сделать кое-какие дополнения для сайта adsmain.com, а именно: 1)Создание ссылки в футере Blog (линк - blog.adsmain.com) Сам блог уже есть! 2)Создать страницу со всеми предложениями(с помощью API) - ...Завершен14 лет назад
- $100
Есть сайт, который размещен на непонятном хостинге Задача такая: дизайн тот же, создать кабинет администрирования (с возможностью добавления фото, новостей и т.д.), дабавить скрипт часов и календаря в старинном стиле, перенести на другой ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется изменить шаблон каталога Mosets Tree для Joomla. Поменять местами некоторые поля в шаблоне, а некоторые удалить. Какова стоимость и сроки?Завершен14 лет назад
- $20
Нужно сделать следующее: 1) Сделать так, чтобы при выборе не поддерживаемой Paypaloм валюты (например, рубли)при оплате сумма конвертировалась в поддерживаемую (например, Евро). На сайте стоит Currency Selector с четырмя валютами. Две из них ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад