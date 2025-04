Настройка PayPal для Virtuemart

Нужно сделать следующее:

1) Сделать так, чтобы при выборе не поддерживаемой Paypaloм валюты (например, рубли)при оплате сумма конвертировалась в поддерживаемую (например, Евро). На сайте стоит Currency Selector с четырмя валютами. Две из них поддерживаются, две нет.

2) Полностью отрегулировать работу для этого процессора оплаты для VM 1.1.9 в настоящее время при попытке оплаты выдает различные ошибки. В частности:

The Currency you had selected (EUR) is not accepted for Checkout

Ошибка: PayPal returned: Currency is not supported

Invalid Credit Card Number or Credit Card Verification Code.

Error: Invalid Credit Card Number or Credit Card Verification Code.

Error: Failure in Processing the Payment (ps_paypal_api)