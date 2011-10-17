Сайт работает на Danneo CMS. В CMS имеется возможность размещения баннеров на сайте. Клики по статичным графическим баннерам учитываются системой, а вот с Flash баннерами такое не проходит, т.к. при этом код баннера вводится ...
Настройка PayPal для Virtuemart
Нужно сделать следующее:
1) Сделать так, чтобы при выборе не поддерживаемой Paypaloм валюты (например, рубли)при оплате сумма конвертировалась в поддерживаемую (например, Евро). На сайте стоит Currency Selector с четырмя валютами. Две из них поддерживаются, две нет.
2) Полностью отрегулировать работу для этого процессора оплаты для VM 1.1.9 в настоящее время при попытке оплаты выдает различные ошибки. В частности:
The Currency you had selected (EUR) is not accepted for Checkout
Ошибка: PayPal returned: Currency is not supported
Invalid Credit Card Number or Credit Card Verification Code.
Error: Invalid Credit Card Number or Credit Card Verification Code.
Error: Failure in Processing the Payment (ps_paypal_api)
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