Здравствуйте, Нужен опытный специалист по JQUERY. Необходимо написать несколько достаточно сложных функций. Есть форма, для нее необходимы скрипты: В приложении детальное описание работы всех необходимых скриптов ...
Добавление возможности учёта кликов flash баннера
Сайт работает на Danneo CMS.
В CMS имеется возможность размещения баннеров на сайте. Клики по статичным графическим баннерам учитываются системой, а вот с Flash баннерами такое не проходит, т.к. при этом код баннера вводится вручную. Необходимо доработать систему, чтобы она учитывала клики по Flash баннерам.
Можно реализовать учёт кликов по данной схеме - http://nisoi.livejournal.com/7971.html
Тестовый баннер со всеми необходимыми параметрами имеется.
Либо предложить и реализовать свою систему учёта кликов.
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