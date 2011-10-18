Добавление возможности учёта кликов flash баннера

Сайт работает на Danneo CMS.

В CMS имеется возможность размещения баннеров на сайте. Клики по статичным графическим баннерам учитываются системой, а вот с Flash баннерами такое не проходит, т.к. при этом код баннера вводится вручную. Необходимо доработать систему, чтобы она учитывала клики по Flash баннерам.

Можно реализовать учёт кликов по данной схеме - http://nisoi.livejournal.com/7971.html

Тестовый баннер со всеми необходимыми параметрами имеется.

Либо предложить и реализовать свою систему учёта кликов.