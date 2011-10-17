Скрипты jquery: auto complete, форма, календарь...

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Здравствуйте,

Нужен опытный специалист по JQUERY. Необходимо написать несколько достаточно сложных функций.

Есть форма, для нее необходимы скрипты:

В приложении детальное описание работы всех необходимых скриптов + общая схема работы + верстка.

Прошу ради экономии нашего общего времени, отписываться только опытным специалистам, которые пишут скрипты с нуля.

От Вас сроки (чем меньше тем лучше) + цена

jQuery
14 лет назад
vladimir_st
Владимир 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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