Скрипты jquery: auto complete, форма, календарь...

Здравствуйте,

Нужен опытный специалист по JQUERY. Необходимо написать несколько достаточно сложных функций.

Есть форма, для нее необходимы скрипты:

В приложении детальное описание работы всех необходимых скриптов + общая схема работы + верстка.

Прошу ради экономии нашего общего времени, отписываться только опытным специалистам, которые пишут скрипты с нуля.

От Вас сроки (чем меньше тем лучше) + цена