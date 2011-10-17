Доработки shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script (движок куплен и установлен http://dardarkin.ru/shop/)

2. Сделать доработки по ТЗ (файл прилагается).

Работа в 2 этапа, шаблон дизайна нужен срочно.

Предоплаты нет! Оплата поэтапно.

Цена и срок в заявке обязательны.

HTMLWebasyst
14 лет назад
hypercom
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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