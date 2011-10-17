Необходимо собирать данные(список здесь http://www.recipdonor.com/help/prices, но нужно реализовать бесплатный, большую часть, сбор) и обрабатывать их по не сложному алгоритму. Так же нужно предусмотреть большую нагрузку и возможность добавления новых данных для сбора.
Доработки shop-script
1. Есть дизайн сверстанный в html нужно прикрутить его к магазину на webasyst shop-script (движок куплен и установлен http://dardarkin.ru/shop/)
2. Сделать доработки по ТЗ (файл прилагается).
Работа в 2 этапа, шаблон дизайна нужен срочно.
Предоплаты нет! Оплата поэтапно.
Цена и срок в заявке обязательны.
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