Настроить перевод теста в Эксель

Задача, в определенных колонках при добавлении материалов настроить автоматический перевод текста с разных языков на английский .То есть, материал например добавляю на китайском или русском -при обработке макроса текст отображается переведенный, на английском

google инструменты не подходят -там лимиты на переводы в сутки . Нужно решение дял постоянного использования

пример - http://my.jetscreenshot.com/1978/20111017-aoya-72kb.jpg

"не переведено" именно те места, где будет нужен перевод