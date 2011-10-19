Поправка пойска на сайте php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки120 просмотров

Нужен программист для доработки поиска на сайте http://78.108.91.148/ сайт на php

1) нужно будет поправить поиск по сайту сделать рабочим его, все подробности поиска его функционала поясню при личном общению

2) новые картинки по центру были задизайнены http://postimage.org/image/b5rtnbb8/full/ их надо будет вставить на главную вместо 6 блоков что у нас сейчас, при нажатий на картинку переход на страницу каталога

3) внизу в подвале есть логотипы http://floomby.ru/content/t3kqymurre надо сделать скрипт карусели вправо слева при нажатий чтобы прокручивались логотипы, сами логотипы уже вырезаны и я их предоставлю, при прокрутки и при нажатий на логотип переходить должно просто на внутреннюю страницу с описанием бренда

Нужно поговорить по скайпу обязательно условие

Жду от вас предложений спасибо всем!

PHP
14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень доволен ! Работа была выполнена быстро, и качественно! Рекомендую! Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Все отлично. Надеюсь дальше сотрудничать :)

Заявки фрилансеров

kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт для MU Online сервера.

    Доброго времени суток всем интересующемся! Необходимо доработать уже существующий движок. Нужно добавить некоторые модули. Примеры необходимых модулей имеются. Так же необходимо переписать движок для работы с пхп 5.3. Необходимые ...

    AJAXHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Партнерская программа

    Ищу программиста для написания скрипта партнерской программы (типа "оплата за клик") и установки ее на сайте. Интересует именно партнерская программа, которой можно самому управлять, без посредничества (как предлагают Яндекс, Гугл и пр.). ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интерактивная карта продажи земельных участков

    Необходимо создать 2 интерактивные карты для сайта, продающего земельные участки. Есть отсканированные чертежи разбивочных планов двух поселков: http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/sibola_zemelnie_uchastki.gif http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/gorka_zemelnie_uchastki.gif По уровню оформления и функциональности требуется что-то вроде вот этого: http://chudskoy.fakt-group.ru/uchastki/sxema-posyolka/ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для Shop-script

    Необходим скрипт для Shop-script, который позволит зарегистрированным пользователям возможность изменять текстовое описание товара (с последующим акцептированием менеджера магазина). Допустим это будет выглядеть так : Зарегестрированный пользователь нажимает кнопку на странице ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна помощь в модернизации 2-х сайтов

    Нужна помощь в модернизации 2х сайтов. Сейчас оба сайта на движке WordPress, а хочется на основе шаблона Flash8 (Xml Flash сайт с HTML версией), что-то типа этого: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=36010&amp;pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 (шаблон готовый, покупается, дальше ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт для работы с соц. сетями

    Нужна интеграция в первую очередь с вконтактом Схема такая: 1) Пользователь жмет на кнопку 2) Появляется вконтактовское окошко, где он разрешает приложению доступ к своей личной инфе и списку друзей ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Страховой калькулятор

    $170

    Требуется впихнуть в сайт http://strahovka23.ru (работает на Joomla) модуль\компонент простого калькулятора расчета полисов КАСКО, ОСАГО, Зеленая карта, имущество и жизнь по 10-ти страховым компаниям с которыми мы будем сотрудничать. Обязательна сопроводительная документация ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад