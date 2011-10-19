Доброго времени суток всем интересующемся! Необходимо доработать уже существующий движок. Нужно добавить некоторые модули. Примеры необходимых модулей имеются. Так же необходимо переписать движок для работы с пхп 5.3. Необходимые ...
Поправка пойска на сайте php
Нужен программист для доработки поиска на сайте http://78.108.91.148/ сайт на php
1) нужно будет поправить поиск по сайту сделать рабочим его, все подробности поиска его функционала поясню при личном общению
2) новые картинки по центру были задизайнены http://postimage.org/image/b5rtnbb8/full/ их надо будет вставить на главную вместо 6 блоков что у нас сейчас, при нажатий на картинку переход на страницу каталога
3) внизу в подвале есть логотипы http://floomby.ru/content/t3kqymurre надо сделать скрипт карусели вправо слева при нажатий чтобы прокручивались логотипы, сами логотипы уже вырезаны и я их предоставлю, при прокрутки и при нажатий на логотип переходить должно просто на внутреннюю страницу с описанием бренда
Нужно поговорить по скайпу обязательно условие
Жду от вас предложений спасибо всем!
Выбранный исполнитель
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