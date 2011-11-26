Необходим скрипт для Shop-script, который позволит зарегистрированным пользователям возможность изменять текстовое описание товара (с последующим акцептированием менеджера магазина).

Допустим это будет выглядеть так :

Зарегестрированный пользователь нажимает кнопку на странице товара – появляется два окна с текущим текстом и редактируемым вариантом для возможности. Менеджер имеет доступ к списку отредактированных позиций (с различными возможностями сортировки) и, после просмотра, одобряет или не принимает изменения – пользователю и менеджеру начисляются баллы.

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