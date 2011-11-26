Скрипт для Shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка150 просмотров

Необходим скрипт для Shop-script, который позволит зарегистрированным пользователям возможность изменять текстовое описание товара (с последующим акцептированием менеджера магазина).

Допустим это будет выглядеть так :

Зарегестрированный пользователь нажимает кнопку на странице товара – появляется два окна с текущим текстом и редактируемым вариантом для возможности. Менеджер имеет доступ к списку отредактированных позиций (с различными возможностями сортировки) и, после просмотра, одобряет или не принимает изменения – пользователю и менеджеру начисляются баллы.

Ваши цены и сроки

14 лет назад
capplaneta
Александр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

finboss
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$80
7 дней
Александр отлично и в очень короткие сроки выполнил работу. Компетентный подход к вопросу - все быстро и качественно, делился замечаниями и предложениями по проекту. Мгновенные исправления и доработки. Сотрудничеством очень доволен, на следующем этапе реализации обязательно свяжусь с Александром.
Остался доволен сотрудничеством. Александр квалифицированный и понимающий свою задачу специалист. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

finboss
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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