CSV Improved на joomla

Нужно сделать на AJAX страницу, на которой выводятся из базы данных фотографии фотоальбома (упорядоченные по отдельному индексу) с возможностью для администратора страницы менять местоположение фотографий перетаскиванием с помощью мыши (и чтобы данные изменения фиксировались в ...