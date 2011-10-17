Нужна помощь в модернизации 2х сайтов. Сейчас оба сайта на движке WordPress, а хочется на основе шаблона Flash8 (Xml Flash сайт с HTML версией), что-то типа этого: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=36010&pr_code=z7FmAbLIqgoQpDcdklVXk8QZ8Kb403 (шаблон готовый, покупается, дальше ...
CSV Improved на joomla
CSV Improved на joomla сколько стоить установить будет на 1 сайт ? а то компонент не установлен на одном из сайтов
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