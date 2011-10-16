Страховой калькулятор

Требуется впихнуть в сайт http://strahovka23.ru (работает на Joomla) модуль\компонент простого калькулятора расчета полисов КАСКО, ОСАГО, Зеленая карта, имущество и жизнь по 10-ти страховым компаниям с которыми мы будем сотрудничать.

Обязательна сопроводительная документация с описанием процедуры внесения изменений, что бы мы могли самостоятельно менять коэффициенты.

Тут http://zalil.ru/31881156 образцы калькуляторов некоторых компаний.

Все должно быть максимально просто, т. е. форма не должна сразу показываться в развернутом виде, сначала предлагается сделать сравнительный анализ по цене, а дальше уже переходить к расширенным параметрам.

Понравился принцип расчета на сайте http://momondo.com

Обязательны настраиваемые стили.