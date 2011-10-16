Поиск по сайту из восстановленных хтмл страничек

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок103 просмотра

Собственно есть сайт без cms. Сайт состоит из штмл страничек. Есть поиск. Не работает. Сайт восстановленный...

Задача сделать собственный (!) поиск. Поиск с помощью гугла/яндекса - не интересует.

14 лет назад
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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