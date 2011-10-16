Небходимо прикрутить к сайту недвижимости jquery forms наподобие http://www.trulia.com/NY/Amherst/p_4/ то что с левой стороны. Важен не дизайн на внутренние составляющие.
Поиск по сайту из восстановленных хтмл страничек
Собственно есть сайт без cms. Сайт состоит из штмл страничек. Есть поиск. Не работает. Сайт восстановленный...
Задача сделать собственный (!) поиск. Поиск с помощью гугла/яндекса - не интересует.
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