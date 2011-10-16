Интегрировать форум в сайт

Доброго вмени суток. Помогите решить вопрос следующего характера: месяц назад сайт Wordpress вместе с интегрированным в него форумом, находился на хостинге SpaceWeb, начались проблемы с хакерскими атаками. всвязи с чем мне пришлось сделать слепок сайта и перейти на хостинг Agava. Сайт перенесен - не можем интегрировать в него форум.