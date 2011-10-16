Интегрировать форум в сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Доброго вмени суток. Помогите решить вопрос следующего характера: месяц назад сайт Wordpress вместе с интегрированным в него форумом, находился на хостинге SpaceWeb, начались проблемы с хакерскими атаками. всвязи с чем мне пришлось сделать слепок сайта и перейти на хостинг Agava. Сайт перенесен - не можем интегрировать в него форум.

WordPress
14 лет назад
matria
Тамара 
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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