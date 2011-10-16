Срочно нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок241 просмотр

Значит так:

Есть такой код


№34278

Цена: 36.00грн


№34277

Цена: 36.00грн


№34276

Цена: 36.00грн


№34275

Цена: 36.00грн

Нужен скрипт который бы автоматически заменял бы значение "Цена" на помноженное на 1,3. Тоесть если цена = 10 грн. , то после подмены скриптом она будет 13 грн.

14 лет назад
vasilysan
Василий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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