Требуются универсальные программисты,(знание PHP,MySQL,Jquery,Javascript, HTML,CSS) ,для выполнения разовой работы. ( возможно дальнейшее постоянное сотрудничество) 1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский).движок самописный. 2.) Нужно интегрировать ...
Срочно нужен скрипт
Значит так:
Есть такой код
№34278
Цена: 36.00грн
№34277
Цена: 36.00грн
№34276
Цена: 36.00грн
№34275
Цена: 36.00грн
Нужен скрипт который бы автоматически заменял бы значение "Цена" на помноженное на 1,3. Тоесть если цена = 10 грн. , то после подмены скриптом она будет 13 грн.
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