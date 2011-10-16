Требуются универсальные программисты,(знание PHP,MySQL,Jquery,Javascript, HTML,CSS) ,для выполнения разовой работы. ( возможно дальнейшее постоянное сотрудничество) 1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский).движок самописный. 2.) Нужно интегрировать ...
Создать мини-систему биллинга
Необходимо создать систему (CMS) для сайта http://seo-google.pg-pd.ru
Я занимаюсь продвижением сайтов, люди делают мне заявки на подсчет стоимости продвижения в ПС google вручную (через форму обратной связи). Хотелось бы как-то более автоматизировать этот процесс.
Что должно быть в модуле:
1. Регистрация и авторизация пользователей.
2. Админ панель.
3. Раздел заказов.
4. Функция подачи заявки на подсчет стоимости продвижения. То-есть человек заходит в панель (после реги), жмет посчитать стоимость, вводит адрес сайта, желаемую ПС для продвижения, желаемый топ (топ-10, топ-5 или топ-3 (выбирает из списка для каждой фразы отдельно)) и жмет подать заявку на подсчет. Далее эта заявка у меня отображается в админ-панели, а у пользователя заявка тоже в кабинете фиксируется и отображается как в обработке. Далее я считаю стоимость по каждой фразе ($/мес), ввожу ее у себя в админ-панели и жму ок, после чего пользователю отправляется на мыло что заявка посчитана и он может посмотреть ее у себя в кабинете. Человек заходит и видит по каждой фразе стоимость, после чего у него должна появится функция заказа продвижения по тем фразам, что ему понравились. То-есть у него есть список фраз что он подавал на подсчет и после того как они посчитаны он может ставить галочки возле каждой фразы и в конце списка нажать на кнопку заказать, после этого заказ у него появляется в разделе заказы. В виде: ID заказа, URL, и даты начала и окончания оплаченного периода, ссылка на подробности по заказу (отображаются оплаты заказа (счета по оплате) и фразы, что клиент заказал). В Админ-панели есть возможность добавлять новые фразы и удалять старые в заказах клиентов.
5. Раздел счета.
Здесь клиент должен видеть все свои счета, (оплаченные и неоплаченные) за продвижение.
Соответственно в разделе заказов у клиента должна быть функция продления заказа на 0.5, 1, 2 или 3 месяца.
Возле каждого счета должна быть кнопка оплатить счет. При нажатии ее пользователю должно выдаваться сообщение:
"Для оплаты счета Вам необходимо перевести $symma$(вместо переменной сумма счета) на один из кошельков Webmoney:
Zxxxxxxxxxxxxxxx ($symma$ в y.e.)
или
Rxxxxxxxxxxxxxx( $symma$ в руб. по курсу, который я выставляю в админ-панели в настройках ну или в базе данных вручную (скажете в какой таблице исправлять))
В примечании укажите: "Оплата счета $№счета$" "
Под этим сообщением у заказчика должна быть кнопка: "Оплатил", после ее нажатия счет должен переходить в статус "Ожидает проверки" и отображаться у меня в админ-панели. Я его проверяю и либо подтверждаю оплату либо перевожу назад в "Неоплаченый"
У каждого счета должен быть свой номер (к примеру 00001, 00002, 00003...) и все счета должны отображаться в админ-панели.
Так-же в разделе счета нужно сделать оплату с помощью системы Интеркасса в автоматическом режиме.
6. Раздел тикетов.
Клиент должен иметь функцию связи с администрацией в форме тикетов. Тут думаю долго объяснять не нужно, все знают что это и зачем. Ну при создании тикета и ответе должно приходить сообение на email мне (админу) и клиенту.
Пишите свои предложения по этой разработке. Интересует на постоянную поддержку CMS, если вдруг мне нужно будет что-то доделать в ней (новую функцию какую-то) то чтоб я знал к кому обратить, естественно за деньги.
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