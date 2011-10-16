Срочный проект, аналог сайта со всеми функциями

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Закрыт2 заявки215 просмотров

Сделать аналог сайта www.gsmsync.ru, со всеми функциями.

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Сроки;

Стоимость;

ICQ.

14 лет назад
demonch21
Валерий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров