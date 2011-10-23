Нужно сделать интеграцию с нашим продуктом (инет магазин) с Authorize.NET на PHP Требуется подключить наш продукт: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona Что от вас надо: 1. Получение сообщение ...
PHP скрипт конвертации html в изображение
Привет всем! Нужен срочно скрипт конвертации обычной html страницы в jpg или png, можно через pdf.
Будет использоваться на mirohost.net
ImageMagic стоит там.
Примеры
http://blogwm.ru/mastering-pdf/
http://www.schetov.ru/blanks/check/
ICQ 444380386
Выбранный исполнитель
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