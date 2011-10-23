PHP скрипт конвертации html в изображение

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок256 просмотров

Привет всем! Нужен срочно скрипт конвертации обычной html страницы в jpg или png, можно через pdf.

Будет использоваться на mirohost.net

ImageMagic стоит там.

Примеры

http://blogwm.ru/mastering-pdf/

http://www.schetov.ru/blanks/check/

ICQ 444380386

HTMLPHP
14 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RaKe
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
1 день
Спасибо человеку! Только он смог сделать самый сложный скрипт!!!
При работе не возникло никаких проблем, точно поставленная задача, оплата в срок. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

RaKe
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад