дизайн предоставлю основные сложности – мультиязычность и перелистывание страниц без перезагрузки страницы в остальном – сайт-визитка желательно уложиться в 20-25 тр
Настройка сайта онлайн кинотеатра на Джумла
есть сервер на котором стоить Centoc 6 скопировать готовый онлайн кинотеатр поставить настроить и сделать изменения
1 возможность смены логотипа и картинки шапки сайта
2 поменять слайд шоу чтобы мог поставить картинки большие по размеру с прокруткой и с эфектами
3 на главной странице не список фильмов а место раздельно для статьи с картинками
4 доступ к разделам медиа информацыы зарегистрированным или нет , айпи адресов которые я разрешу по выбору материалов
и списку если не вжодит айпи адреса в этот список (перенаправлять на страницу блокировки)
5 при входе на страницу самого фильма чтобы было только шапка сайта потом плеер как на
(http://www.joomla1.5.youjoomla.info/youshows/index.php?option=com_content&view=article&id=54:ghost-whisperer&catid=35:shows-videos&Itemid=83)
и снизу информацыя о фильме и убрать боковую панель разделов,
6 раздел эротика разрешать просмотр зарегестрированных абонентов но с ручного доступа администратора если
не имеет доступ то в сайте напоминало что для просмотра нужно связаться с Администратором
7 поставить счетчик посесчаемости сайта, время, дата и остальное что есть на вашем там поиск и тогдалее,
Выбранный исполнитель
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