Настройка сайта онлайн кинотеатра на Джумла

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки176 просмотров

есть сервер на котором стоить Centoc 6 скопировать готовый онлайн кинотеатр поставить настроить и сделать изменения

1 возможность смены логотипа и картинки шапки сайта

2 поменять слайд шоу чтобы мог поставить картинки большие по размеру с прокруткой и с эфектами

3 на главной странице не список фильмов а место раздельно для статьи с картинками

4 доступ к разделам медиа информацыы зарегистрированным или нет , айпи адресов которые я разрешу по выбору материалов

и списку если не вжодит айпи адреса в этот список (перенаправлять на страницу блокировки)

5 при входе на страницу самого фильма чтобы было только шапка сайта потом плеер как на

(http://www.joomla1.5.youjoomla.info/youshows/index.php?option=com_content&view=article&id=54:ghost-whisperer&catid=35:shows-videos&Itemid=83)

и снизу информацыя о фильме и убрать боковую панель разделов,

6 раздел эротика разрешать просмотр зарегестрированных абонентов но с ручного доступа администратора если

не имеет доступ то в сайте напоминало что для просмотра нужно связаться с Администратором

7 поставить счетчик посесчаемости сайта, время, дата и остальное что есть на вашем там поиск и тогдалее,

Joomla
14 лет назад
gevs
49 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$189
5 дней
Работу выполнил нормально все заработало на ура спасибо буду обращаться если что ,
Приветствую Всё ок

Заявки фрилансеров

advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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