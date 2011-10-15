Доработка сложного кода PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Есть скрипт соц. сети. сделанный на PHP. Есть список id пользователей в a формате xml, надо добавить в скрипт возможность на выбор работать из выбранного списка,и в выбранном интервале. Код трудный сразу же скажу. Нужен человек хорошо умеющий разбираться в чужом коде.

PHP
14 лет назад
sam999
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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