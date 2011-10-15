Требуется реализовать 2 проекта на NetCat

Проекты на редакциях NetCat Ecommerce и Extra (социальная сеть + магазин). От кандидадата требуется знание этих редакций, наличие портфолио на NetCat можно работы на младших редакциях, но не personal & stnadart, впрочем если есть что-то супер интересное на стандарте можно и его. Наличие портфолио на сайте нетката будет +.

Самое важное не только знать неткат, но и уметь писать код как таковой (пхп5+ооп), знание каких-либо фрэймворков (например Yii, CI, и пр.) и работы на них привествуется. Общаться готовы только с программистами, посредникам и проч. не беспокоить.

Для примера бюджета за магазин на неткате обычно платим 10-15т.р. (без верстки).

Программист должен понимать логику того, что он делает, принимать участие в составлении тз, т.е. как-бы утверждать его.

Куски кода (примеры успешных реализаций чего-либо) или модули для нетката (возможно только часть с примером решения какой-либо задачи) будут +. Читайте объявление до конца и внимательно, в конце ответа на объявления указывайте _nc.