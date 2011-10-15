Работа для знатока движка WP

Ищу знатока по движку WP: Работа не сложная, поправить некоторые косяки, изменить меню и прочее.

Если Вы, сможете и чуток освежить дизайн (а не только покапаться в программном коде) - идеально.

Можно, сразу без предисловия стучать в icq 13328I4. Перед этим, оставив предложение к проекту - с ценником. Оплата, только через Сервис.