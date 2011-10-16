Настроить интернет-магазин (umi)

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Нужно настроить интернет-магазин, немного доработать функционал, внедрить верстку. Шаблон необходимо реализовать на XSLT.

Верстка есть, umi стоит на сервере.

ТЗ кандидатам вышлю на почту.

14 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад
$160
4 дня
Взялся доделывать проект, предварительно прочитав ТЗ и сказав, что сможет реализовать, все что там написано. Через день, испортив то что было, он написал, цитата: "у меня для Вас плохая новость я к сожалению не могу выполнить проект по ряду причин, столкнулся с проблемой что достаточно слабо знаю данную систему, что бы сделать для нее полноценный шаблон. лепить "абы как" не в моем стиле. (если делать - то делать качественно, либо вообще не делать). а на то, что бы разобраться и вникнуть уйдет много драгоценного времени... вот такие пироги с котятами... приношу свои извенения за то, что подвел Вас..." Делайте выводы.

Заявки фрилансеров

alex-kacean
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-4)
14 лет назад