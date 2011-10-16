Платный доступ на сайт

есть сайт на DLE 9.3

нужно написать модуль для платной регистрации и абонентки

функции:

1. регистрация пользователей только админом (несколько тарифов с разной стоимостью!)

2. ввод оплат от пользователей вручную админом! (возможность корректировки оплат "+ -")

3. отдельный веб интерфейс для кассира - только: логин, сумма, отчет по своей кассе с выбором периода

4. личный счет пользователя с историей (остаток на счете, когда оплатил, сколько и когда списалось в абонплату)

5. ежедневное авт. списание абонплаты в размере 1/31 от текущего тарифа пользователя (в том числе в день платежа!)

6. авт. бан пользователю с нулевым балансом. При поступлении денег на счет отмена бана и п.5 с даты платежа

7. отчеты для админа:

Список оплат (с итогом) за период по всем/выбранным пользователям, по всем/выбранным кассам

Список остатков на личных счетах по всем/выбранным пользователям (с итогом)

Список пользователей с нулевым балансом с указанием тарифов и итогам по стоимости тарифов

(например,

user2 тариф2 100р.

user4 тариф1 50р.

Итого, 150р.)

стоимость выполнения проекта жду от Вас!

1sprГАВмайл.ру