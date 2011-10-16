Встроить систему оплаты интеркасса в cms eFront

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужно встроить систему оплаты интеркасса www.interkassa.com/ в cms eFront. В бесплатной версии этот кусок кода выдран, а комерческая версия дорого стоит. Срок на сегодня, нужно днем, до вечера.

14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров