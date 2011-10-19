Нужно сделать интеграцию с нашим продуктом (инет магазин) с Authorize.NET на PHP Требуется подключить наш продукт: http://antalika.com/kupit-script-kollektivnyh-pokupok-analog-grupona Что от вас надо: 1. Получение сообщение ...
Система скачивания и закачивания файлов
нужен скрипт система скачки и закачки файлов
все должно быть очень просто
зашел есть кнопка закачать файл
закачиваешь и появляется ссылка которую могут скачать другие
типа форума чтобы было чтобы можно было к файлу сообщение приписать о чем он
ну и все листингом идет новые файлы вверху
сделать упрощенную регистрацию пользоввателей
чтобы видно было кто добавил файл также кто скчал файл
закачка должна быть стабильная без обрывов так как файлы будут до 100 мегов один
простым юзерам без рег-ии не должно быть видно ничего кроме формы рег-ии
Выбранный исполнитель
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