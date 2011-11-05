Требуется разработка сайта

Приветствую вас

Необходим сайт на джумле, сайт детского центра,

дизайн есть., вот так выглядит макет http://rghost.ru/25385051.view

Особенности :

В шапке вы видите облачка, они должны появляться при наведении мышки на места опредленные в шапке.

На сайте должно быть реализовано ЧПУ

ТЗ.

Страница Новости - обычный вывод новостей, с короткой анотацией и датой.

Страница галерея - обычная фото галерея с категориями. Внешний вид галереи не принципиален.

Страница Программы обычная текстовая страница. (текст + картинки)

Страницы О нас и Детям- обычные текстовые страницы.(текст + картинка)

Блок программы, обычный блок в котором выводятся страницы с программами.

Блок расписание занятий.

Самый простой календарь.Дата название мероприятие и время.

Блок для Детей Рекламный блок где можно размещать картинки+текст.

Блок Социальные детки. в этом блоке ссылки на социальные сети.

Демо блок. Обычный блок для выводя ссылок на любые страницы с материалами.

Блок отзывы. Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи,

Внизу страницы вы видите обычная карусель фото галереи, при клике на фотографию, переход в раздел фото галереи.

Блок Авторизация, при авторизации появляется у пользователя личный кабинет, в котором есть календарь событий для этого пользователя ,то есть попросту говоря расписание занятий.

Детский уголок есть блок в котором выводятся ссылки на разделы.

У кого нет времени, и больные родственники прошу не беспокоить.

Оплата по факту, предоплаты нет

По всем вопроса пишите в личку