Требуются универсальные программисты,(знание PHP,MySQL,Jquery,Javascript, HTML,CSS) ,для выполнения разовой работы. ( возможно дальнейшее постоянное сотрудничество) 1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский).движок самописный. 2.) Нужно интегрировать ...
Требуется разработка сайта
Приветствую вас
Необходим сайт на джумле, сайт детского центра,
дизайн есть., вот так выглядит макет http://rghost.ru/25385051.view
Особенности :
В шапке вы видите облачка, они должны появляться при наведении мышки на места опредленные в шапке.
На сайте должно быть реализовано ЧПУ
ТЗ.
Страница Новости - обычный вывод новостей, с короткой анотацией и датой.
Страница галерея - обычная фото галерея с категориями. Внешний вид галереи не принципиален.
Страница Программы обычная текстовая страница. (текст + картинки)
Страницы О нас и Детям- обычные текстовые страницы.(текст + картинка)
Блок программы, обычный блок в котором выводятся страницы с программами.
Блок расписание занятий.
Самый простой календарь.Дата название мероприятие и время.
Блок для Детей Рекламный блок где можно размещать картинки+текст.
Блок Социальные детки. в этом блоке ссылки на социальные сети.
Демо блок. Обычный блок для выводя ссылок на любые страницы с материалами.
Блок отзывы. Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи,
Внизу страницы вы видите обычная карусель фото галереи, при клике на фотографию, переход в раздел фото галереи.
Блок Авторизация, при авторизации появляется у пользователя личный кабинет, в котором есть календарь событий для этого пользователя ,то есть попросту говоря расписание занятий.
Детский уголок есть блок в котором выводятся ссылки на разделы.
У кого нет времени, и больные родственники прошу не беспокоить.
Оплата по факту, предоплаты нет
По всем вопроса пишите в личку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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