Подкорректировать скрипт защиты от накруток

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки116 просмотров

Есть скрипт защиты голосования от накруток по кукам, который не работает, его нужно заставить работать

14 лет назад
apexis
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

regster
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Много было сложностей и закавырок, но исполнитель со всем справился на отлично.
Всё ок.

Заявки фрилансеров

regster
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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