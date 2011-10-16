Требуются универсальные программисты,(знание PHP,MySQL,Jquery,Javascript, HTML,CSS) ,для выполнения разовой работы. ( возможно дальнейшее постоянное сотрудничество) 1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский).движок самописный. 2.) Нужно интегрировать ...
Сделать сайт по дизайну.
Имеется psd файл со всеми слоями.
Нужно сделать сайт не резиновый.
Кто готов выполнить сайт для портфолио, оставляйте заказ.
Это уникальная возможность увеличить портфолио и при это иметь по жизненный процент с сайта.
Все кто принимал участия в создании будут хорошо благодарены.
Контактные данные:
ICQ: 2620315
Skype: Evro_72
Заявки фрилансеров
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