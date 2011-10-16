Сделать сайт по дизайну.

Имеется psd файл со всеми слоями.

Нужно сделать сайт не резиновый.

Кто готов выполнить сайт для портфолио, оставляйте заказ.

Это уникальная возможность увеличить портфолио и при это иметь по жизненный процент с сайта.

Все кто принимал участия в создании будут хорошо благодарены.

Контактные данные:

ICQ: 2620315

Skype: Evro_72