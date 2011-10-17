Создание обработчика для формы

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Завершен10 заявок143 просмотра

Здравствуйте,

есть html страничка (скрин прикрепил)-это тестовое задание на английском языке. (ответы я дам исполнителю).

После ввода ответов и нажатия кнопки готово (в конце теста) обработчик должен проверить ответы - выдать количество правильных и поставить оценку. (критерии оценивания типа 2 правильных - 2 балла, или 4 правильные - 3 бала и.т.п -дам исполнителю )

Предлагайте варианты решения (возможно понадобится создание базы данных MYSQl) цену и сроки

HTMLMySQL
14 лет назад
bafic
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Задачу выполнил быстро и качественно. Очень было приятно иметь дело. Буду обращаться за помощью.
Во время выполнения никаких условий не менял(сроки, ТЗ, размер оплаты), оплату произвел сразу после сдачи работы и проверки работоспособности скрипта. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад