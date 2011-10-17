Есть скрипт - модуль граббера для DLE. Граббер рассчитан для версий 8.3,8.5,9.0,9.2, т.е. 4 модуля. В них ошибки: В строке 80 indexd.php выдает ошибку при подсчете страниц из массива $mypages, в строке 6 ...
Создание обработчика для формы
Здравствуйте,
есть html страничка (скрин прикрепил)-это тестовое задание на английском языке. (ответы я дам исполнителю).
После ввода ответов и нажатия кнопки готово (в конце теста) обработчик должен проверить ответы - выдать количество правильных и поставить оценку. (критерии оценивания типа 2 правильных - 2 балла, или 4 правильные - 3 бала и.т.п -дам исполнителю )
Предлагайте варианты решения (возможно понадобится создание базы данных MYSQl) цену и сроки
Выбранный исполнитель
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