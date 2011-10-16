Исправить ошибки DLE граббера

Есть скрипт - модуль граббера для DLE. Граббер рассчитан для версий 8.3,8.5,9.0,9.2, т.е. 4 модуля.

В них ошибки:

В строке 80 indexd.php выдает ошибку при подсчете страниц из массива $mypages, в строке 6 скрипта save.php выдает ошибку each() при чтении данных $_POST["newsnum"]

Скрипт прикреплен в аттаче.

Оплата WebMoney. Проверять будет эксперт с торговой площадки Plati.Ru. Оплата сразу после исправления ошибок (до проверки эксперта). Имею персональный аттестат WebMoney, так что отнеситесь к заданию добросовестно.

Заявки скрыты, пишите свои предложения, цены и сроки, рассмотрю.