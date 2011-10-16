Скрипт поиска

Сайт JOOMLA

Нужен модуль поиска с запросом на другой сайт.

Посетитель на нашем сайте вводит поисковый запрос(артикул з/части),запрос уходит на другой сайт под нашим логином и паролем,и на нашем сайте выводится результат с наценкой.

Собственно скрипт уже есть(не доделанный до конца, одним програмистом с этого сайта),нужно доделать при выводе результата вместо положить в корзину выходило окно для заполнения контакта покупателя (почта,телефон,ФИО). И установить на сайт.