Скрипт поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Сайт JOOMLA

Нужен модуль поиска с запросом на другой сайт.

Посетитель на нашем сайте вводит поисковый запрос(артикул з/части),запрос уходит на другой сайт под нашим логином и паролем,и на нашем сайте выводится результат с наценкой.

Собственно скрипт уже есть(не доделанный до конца, одним програмистом с этого сайта),нужно доделать при выводе результата вместо положить в корзину выходило окно для заполнения контакта покупателя (почта,телефон,ФИО). И установить на сайт.

Joomla
14 лет назад
anatoll73
Анатолий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание галереи

    Здравствуйте, есть галерея на jquery. Смотрите макет. Большая картинка должна меняться : большой блок работает блок справа нет нужно реализовать вертикальную карусель справа html код дам исполнителю

    HTMLjQuery
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и программирование корпоративного сайта

    $2500

    Необходимо закончить проект. Дизайн сайта разработан (в формате PSD) ТЗ – во вложенном файле. Контент написан. Так как разработанные страницы дизайна имеют достаточно большой объем (8Мб), то решил ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание обработчика для формы

    Здравствуйте, есть html страничка (скрин прикрепил)-это тестовое задание на английском языке. (ответы я дам исполнителю). После ввода ответов и нажатия кнопки готово (в конце теста) обработчик должен проверить ответы - выдать количество ...

    HTMLMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить ошибки DLE граббера

    $5

    Есть скрипт - модуль граббера для DLE. Граббер рассчитан для версий 8.3,8.5,9.0,9.2, т.е. 4 модуля. В них ошибки: В строке 80 indexd.php выдает ошибку при подсчете страниц из массива $mypages, в строке 6 ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Хак для dle 9

    Здравствуйте нужно сделать хак для dle, задача – чтобы в fullstory.tpl заработал тег {custom} как в main.tpl версия dle – 9, предоставлю архив с версией движка который использую Пожалуйста укажите стоимость.

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт по дизайну.

    Имеется psd файл со всеми слоями. Нужно сделать сайт не резиновый. Кто готов выполнить сайт для портфолио, оставляйте заказ. Это уникальная возможность увеличить портфолио и при это иметь по ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать мини-систему биллинга

    $250

    Необходимо создать систему (CMS) для сайта http://seo-google.pg-pd.ru Я занимаюсь продвижением сайтов, люди делают мне заявки на подсчет стоимости продвижения в ПС google вручную (через форму обратной связи). Хотелось бы как-то более автоматизировать этот процесс. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад