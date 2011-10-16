Создание галереи

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Закрыт6 заявок166 просмотров

Здравствуйте,

есть галерея на jquery. Смотрите макет.

Большая картинка должна меняться :

большой блок работает

блок справа нет

нужно реализовать вертикальную карусель справа

html код дам исполнителю

HTMLjQuery
14 лет назад
bafic
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров