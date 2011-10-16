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Парсер сервиса расчёта расстояний между городами
Приветствую!
Нужно распарсить расстояния между населёнными пунктами России от Москвы и Санкт-Петербурга с сервиса http://www.toplogistic.ru/314.html#russia-x286194y394900s6.
Базу населённых пунктов России предоставлю (всего около 3200 пунктов).
На выходе должны получить MySQL таблицу со следующими полями:
1) id
2) city (название населённого пункта, предоставляю)
3) region (регион населённого пункта, предоставляю)
4) msk (расстояние от Москвы, 0-й километр)
5) spb (расстояние от Санкт-Петербурга, 0-й километр)
В идеале, нужно сдать работу сегодня.
Оплата в WMR после полной сдачи проекта.
Жду Ваших предложений!
PS: обращаю внимание заказчиков на фрилансера Alexandr Kuzmenko (Александр Кузьменко; e-mail: [email protected]). В воскресенье взялся за данный проект, сделал тяп-ляп, обещал за сутки переделать и пропал. Будьте бдительны!!!
Заявки фрилансеров
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