Парсер сервиса расчёта расстояний между городами

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Закрыт4 заявки222 просмотра

Приветствую!

Нужно распарсить расстояния между населёнными пунктами России от Москвы и Санкт-Петербурга с сервиса http://www.toplogistic.ru/314.html#russia-x286194y394900s6.

Базу населённых пунктов России предоставлю (всего около 3200 пунктов).

На выходе должны получить MySQL таблицу со следующими полями:

1) id

2) city (название населённого пункта, предоставляю)

3) region (регион населённого пункта, предоставляю)

4) msk (расстояние от Москвы, 0-й километр)

5) spb (расстояние от Санкт-Петербурга, 0-й километр)

В идеале, нужно сдать работу сегодня.

Оплата в WMR после полной сдачи проекта.

Жду Ваших предложений!

PS: обращаю внимание заказчиков на фрилансера Alexandr Kuzmenko (Александр Кузьменко; e-mail: [email protected]). В воскресенье взялся за данный проект, сделал тяп-ляп, обещал за сутки переделать и пропал. Будьте бдительны!!!

HTMLMySQL
14 лет назад
msNet
42 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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