Нужен скрипт похожий на Live Operator или LiveZilla, поддержка пользователей в режиме он-лайн на сайте. Распределение клиентов по отделам, перенаправление к другому оператору. Желательно чтобы была реализована функция голосовой связи а также --- видео если возможно.

Присылайте свои похожие работы, желательно чтобы мы могли посмотреть на уже похожие реализованные пректы.