Сделать клон сайта на Джумле

Приветствую!

Необходимо сделать сайт на джумле - взять за основу сайт конкурента и сделать нам точный (повторяю - ТОЧНЫЙ) клон. Даже дизайн (верстку) у них скопировать, мы в последствии сами натянем свою...

Сделать нужно быстро, поэтому любители потянуть резину и пропадать на дни/недели - мимо!

В идеале сделать за 1-2 дня и расплатиться!

По бюджету желательно уложиться в 100 вмз...