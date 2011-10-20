Сделать клон сайта на Джумле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок234 просмотра

Приветствую!

Необходимо сделать сайт на джумле - взять за основу сайт конкурента и сделать нам точный (повторяю - ТОЧНЫЙ) клон. Даже дизайн (верстку) у них скопировать, мы в последствии сами натянем свою...

Сделать нужно быстро, поэтому любители потянуть резину и пропадать на дни/недели - мимо!

В идеале сделать за 1-2 дня и расплатиться!

По бюджету желательно уложиться в 100 вмз...

Joomla
14 лет назад
gleb-dibrov
Глеб 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад
$60
1 день
Заказывал Владу перенос сайта на Джумлу - все сделано аккуратно и четко!

Заявки фрилансеров

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад

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