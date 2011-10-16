Сделать меню для перехода по сайту

Есть сайт (поисковая система) на ней будет созданы два доп.раздела: каталог сайтов и файлы.

Надо сделать что бы пользователь мог перейти с главной страницы на файлы или каталог сайтов(разные скрипты) и что бы в каждом скрипте была возможность перейти допустим с каталога сайтов на раздел файлов или на поиск и наоборот.

Прошу указать цену и сроки