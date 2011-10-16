Небходимо прикрутить к сайту недвижимости jquery forms наподобие http://www.trulia.com/NY/Amherst/p_4/ то что с левой стороны. Важен не дизайн на внутренние составляющие.
Сделать меню для перехода по сайту
Есть сайт (поисковая система) на ней будет созданы два доп.раздела: каталог сайтов и файлы.
Надо сделать что бы пользователь мог перейти с главной страницы на файлы или каталог сайтов(разные скрипты) и что бы в каждом скрипте была возможность перейти допустим с каталога сайтов на раздел файлов или на поиск и наоборот.
Прошу указать цену и сроки
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