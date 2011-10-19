Создать простенький скрипт-таймер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

Необходимо сделать скрипт (или что-то там, я в этом не разбираюсь), который будет выводить определенный текст после окончания таймера (таймер исчезает и вместо него написан код активации). Необходим для сайта: http://kasper-kod.pg-pd.ru/

Сейчас там есть таймер, но мне приходится за несколько секунд заливать на сервер новую страницу с кодом вместо таймера.

Хотелось бы чтобы все это делала система.

Но, необходим такой скрипт чтобы нельзя было до окончания таймера получить код активации никаким образом (то-есть с защитой).

Нужно чтобы коды активации хранились в определенной базе данных и скрипт по истечению таймера брал бы один код и выдавал бы его на месте таймера.

14 лет назад
Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gontaras
Тарас 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$7
1 день
Человек сделал скрипт по заказу за сутки (даже меньше). После этого несколько раз дорабатывал по моей просьбе, так как я постоянно хотел что-то добавить нового))) Вообще буду обращаться еще и рекомендую всем, кому нужно сделать php скрипт с базой данных
Отличный заказчик. моментальная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

gontaras
Тарас 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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