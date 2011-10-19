Создать простенький скрипт-таймер

Необходимо сделать скрипт (или что-то там, я в этом не разбираюсь), который будет выводить определенный текст после окончания таймера (таймер исчезает и вместо него написан код активации). Необходим для сайта: http://kasper-kod.pg-pd.ru/

Сейчас там есть таймер, но мне приходится за несколько секунд заливать на сервер новую страницу с кодом вместо таймера.

Хотелось бы чтобы все это делала система.

Но, необходим такой скрипт чтобы нельзя было до окончания таймера получить код активации никаким образом (то-есть с защитой).

Нужно чтобы коды активации хранились в определенной базе данных и скрипт по истечению таймера брал бы один код и выдавал бы его на месте таймера.