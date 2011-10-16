Небходимо прикрутить к сайту недвижимости jquery forms наподобие http://www.trulia.com/NY/Amherst/p_4/ то что с левой стороны. Важен не дизайн на внутренние составляющие.
Настройка сервера и написание плагинов
Нужна настройка сервера и написание плагинов для серверов "Counter-Strike".
Нужно настроить сервер, что бы игровые сервера по "Counter-Strike 1.6" генерировались автоматически на сервере. К примеру, игроки нажимают на сайте кнопку "Готов" и в чате выскакивает "ип сервера и пароль к нему" и генерируется все это сервером. И вывод информации с сервера о пользователе в его профиль на сайте. Сервер будет стоять в германии, настройка сервера по удаленке. Пример этого: overpro.ru.
Требования!
Сроки 1 - 1.5 месяца.
Знание в данной сфере от 3-ех лет, желательно.
Аттестат на вм.
Связь:
Связь через icq: 479 - 907 - 952
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