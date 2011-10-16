Нужна настройка сервера и написание плагинов для серверов "Counter-Strike".

Нужно настроить сервер, что бы игровые сервера по "Counter-Strike 1.6" генерировались автоматически на сервере. К примеру, игроки нажимают на сайте кнопку "Готов" и в чате выскакивает "ип сервера и пароль к нему" и генерируется все это сервером. И вывод информации с сервера о пользователе в его профиль на сайте. Сервер будет стоять в германии, настройка сервера по удаленке. Пример этого: overpro.ru.

Требования!

Сроки 1 - 1.5 месяца.

Знание в данной сфере от 3-ех лет, желательно.

Аттестат на вм.

Связь:

Связь через icq: 479 - 907 - 952