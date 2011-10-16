Нужна настройка сервера и написание плагинов для серверов "Counter-Strike". Нужно настроить сервер, что бы игровые сервера по "Counter-Strike 1.6" генерировались автоматически на сервере. К примеру, игроки нажимают на сайте кнопку "Готов" и в чате ...
Страница фотоальбома с перетаскиванием фото
Нужно сделать на AJAX страницу, на которой выводятся из базы данных фотографии фотоальбома (упорядоченные по отдельному индексу) с возможностью для администратора страницы менять местоположение фотографий перетаскиванием с помощью мыши (и чтобы данные изменения фиксировались в базе данных).
Обязательные требования: кроссбраузерность
P.S.: В случае успешного сотрудничества будут другие заказы.
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