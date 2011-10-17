Нужно отредактировать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки198 просмотров

Нужно исправить скрипт, который по идее должен скачивать видео с youtube.

сам скрипт лежит тут

http://likecode.ru/code/4e9050003f55e/

Автор скрипта объяснил это тем, что youtube изменил что-то, и из-за этого этот скрипт более не работает

14 лет назад
root21
81 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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